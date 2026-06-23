Punkadeka festival 2026- MXPX
44K
44K
ISCRIVITI!
The Latest

MaveriX: pubblicato il nuovo singolo “Wapakoneta”

byDeka
23 Giugno 2026
No comments

I MaveriX tornano con “Wapakoneta”, una ballata cowpunk dalle sfumature folk che racconta crescita, distanza e desiderio di fuga attraverso un linguaggio diretto ed essenziale.

Il brano si muove su un equilibrio minimale ma incisivo, guidato da un groove asciutto, un banjo tagliente e una voce che privilegia l’urgenza emotiva rispetto alla perfezione formale. La struttura segue un andamento narrativo quasi cinematografico, che parte in modo ruvido e si apre progressivamente verso un ritornello più luminoso e una chiusura corale e stratificata.

“Wapakoneta” affronta il tema della doppia tensione tra appartenenza e distanza: ciò che si vorrebbe lasciare e ciò che inevitabilmente continua a definire le proprie origini. Un racconto che si sviluppa come un piccolo viaggio musicale, sospeso tra polvere, memoria e desiderio di movimento.

Il brano anticipa il percorso recente dei MaveriX, band del Sud Milano attiva nella scena cowpunk italiana e già protagonista di un’intensa attività live tra Italia ed Europa, con nuove uscite e un tour in arrivo nei prossimi mesi.

 

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Second Degree: debutto con il singolo "So Long"

byDeka
Next Article

Miami Wet: pubblicato il videoclip di "Chissà come sarebbe"

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Giu 23
Social Distortion ? Kozel Carroponte, Milano
Kozel Carroponte
Giu 24
ZEKE + SPECIAL GUEST live @Ziggy club | 24 giugno
ZIGGY Club
Giu 25
ZEKE dal vivo al Legend Club Milano
Legend Club Milano
Giu 26
PARTIZTIKA 2026 vol. 8 – Festa Antifascista Lainate
Via Circonvallazione Ovest, 1, 20045 Lainate MI, Italia
Giu 27
Punk Ol’Olio 7 – Live Collisione – Rumon Bar, via Manzoni 56
Via Alessandro Manzoni, 56, 06135 Perugia PG, Italia
Giu 27
Evento live Punk + Punk HC a Milano????
Pogue Mahone's Irish Pub Milan
Giu 28
ASMA @ Ass.Farinera // Ritrovarci // Mairano (Bs)
Mairano - Bs
Lug 03
The Ataris ? Legend Club, Milano
Legend Club Milano
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.