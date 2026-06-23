MaveriX: pubblicato il nuovo singolo “Wapakoneta”

I MaveriX tornano con “Wapakoneta”, una ballata cowpunk dalle sfumature folk che racconta crescita, distanza e desiderio di fuga attraverso un linguaggio diretto ed essenziale.

Il brano si muove su un equilibrio minimale ma incisivo, guidato da un groove asciutto, un banjo tagliente e una voce che privilegia l’urgenza emotiva rispetto alla perfezione formale. La struttura segue un andamento narrativo quasi cinematografico, che parte in modo ruvido e si apre progressivamente verso un ritornello più luminoso e una chiusura corale e stratificata.

“Wapakoneta” affronta il tema della doppia tensione tra appartenenza e distanza: ciò che si vorrebbe lasciare e ciò che inevitabilmente continua a definire le proprie origini. Un racconto che si sviluppa come un piccolo viaggio musicale, sospeso tra polvere, memoria e desiderio di movimento.

Il brano anticipa il percorso recente dei MaveriX, band del Sud Milano attiva nella scena cowpunk italiana e già protagonista di un’intensa attività live tra Italia ed Europa, con nuove uscite e un tour in arrivo nei prossimi mesi.