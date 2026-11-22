Due generazioni a confronto, unite dalla passione per il punk e dalla musica come elemento di identità. Sabato 21 novembre, alla Fabbrica del Vapore di Milano, Max Pezzali e Zerocalcare si sono incontrati nell’ambito della Milano Music Week per l’appuntamento “Musica & Fumetto: tra vecchio e nuovo punk”, moderato dal giornalista Luca Valtorta.

Durante la conversazione, i due hanno ripercorso le rispettive esperienze legate alla musica punk, partendo dai primi ascolti e arrivando agli aneddoti degli anni dell’adolescenza.

Pezzali ha ricordato la scoperta dei Sex Pistols attraverso un servizio televisivo negli anni Ottanta, gli ascolti dei Black Flag e le difficoltà di avvicinarsi a una scena musicale in un periodo senza Internet e piattaforme digitali. Tra i ricordi anche gli anfibi militari acquistati alla Fiera di Sinigaglia di Milano e i controlli della polizia dovuti al loro abbigliamento.

Per Zerocalcare, invece, uno dei primi incontri con il punk è passato dai Buzzcocks e da “Ever Fallen in Love”, per poi proseguire con la scoperta di gruppi italiani e della scena underground. Il fumettista ha ricordato anche i Bloody Riot e i Monkeys Factory, raccontando quanto quella musica abbia rappresentato un punto di riferimento durante l’adolescenza.

Tra i temi affrontati anche il senso di estraneità vissuto da molti ragazzi, il bisogno di trovare una propria identità e il ruolo della musica come occasione per incontrare persone con esperienze e sensibilità comuni.

Un confronto tra percorsi differenti, ma accomunati da un rapporto con il punk che va oltre dischi, concerti e abbigliamento: una cultura che, in epoche diverse, ha offerto a entrambi un modo per riconoscersi e trovare il proprio spazio.