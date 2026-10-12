The Italian Punk Web Magazine since 1999
35K
46K
ISCRIVITI!
The Latest

MCBAIN: ascolta il nuovo singolo in anteprima su Punkadeka

byAmanda Milan
12 Ottobre 2026
No comments

In attesa dell’uscita del nuovo album prevista per questo venerdì 16 ottobre, i McBain sono pronti a farci ascoltare il nuovo singolo  “My Sweet Quarantine” qui, in anteprima su Punkadeka!

Vi abbiamo parlato del primo brano feat. Menagramo qualche settimana fa, ora siamo ad un passo dal rilascio di Files, l’labum che contiene le verità sulle grandi cospirazioni del nostro tempo.

Proprio così, il trio milanese si prepara a tornare con 12 tracce d’ispirazione pop punk alla Descendents e Bouncing Souls, dopo 6 lunghi anni dedicati a scoprire ed indagare complotti nascosti tra deep web, autostrade e backstage.

Ci dicono: “Abbiamo deciso di pubblicare le nostre solide teorie in formato musicale per aggirare tutte le sottili forme di censura a cui siamo sottoposti per tenere la popolazione sotto controllo (…). Non siamo qui per insegnare niente a nessuno, ma vogliamo restituire a chi ascolta le nostre canzoni la voglia di stupirsi davanti a una realtà spesso troppo complessa per essere capita”.

Siamo pronti? Non lo so, ma sicuramente non vediamo l’ora di scoprire tra qualche giorno anche le altre chicche del disco, come i featuring con Cocks di Genova e Lem di Torino.

A breve saranno annunciate le prime date tra Italia, Germania e Austria per promuovere Files.

IN ATTESA DELLA RELEASE DEL DISCO (16 OTTOBRE), ASCOLTA “My Sweet Quarantine” IN ANTEPRIMA: 

 

RESTA AGGIORNATO! Segui i McBain su:
https://linktr.ee/mcbain
https://www.instagram.com/mcbainpunkrock
https://www.facebook.com/McBainPunkRock

 

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Punkadeka festival 2026 – Gallery 7

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Ott 16
NERORGASMO + BLACK MUNGO + HATE&MERDA + ALLE CUOGHI & SKÅLL AFTER PARTY
Audiodrome Alive Club
Ott 16
The Cloverhearts – Celtic Punk Night | Cusano Milanino [IT]
La Cripta Club
Ott 17
MetalPunxDevastation – FIRST EDITION
Ippodromo Montebello Nordest Ippodromi SpA
Ott 17
[17.10] Bodygrinder + Funeral Rape + Fetophagia + Estinzione
Associazione Black Inside
Ott 17
THT – Try Harder Tomorrow Release Party + Weekend Cigarettes
Joe Koala
Ott 23
The Selecter | A Celebration of “Too Much Pressure” | Live in Trezzo sull’Adda (MI)
LIVE MUSIC CLUB
Ott 24
Simple Plan in concerto a Milano
Alcatraz - Milano
Ott 24
The Selecter | A Celebration of “Too Much Pressure” | Live in Bologna
Estragon Club
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.