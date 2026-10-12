MCBAIN: ascolta il nuovo singolo in anteprima su Punkadeka

In attesa dell’uscita del nuovo album prevista per questo venerdì 16 ottobre, i McBain sono pronti a farci ascoltare il nuovo singolo “My Sweet Quarantine” qui, in anteprima su Punkadeka!
Vi abbiamo parlato del primo brano feat. Menagramo qualche settimana fa, ora siamo ad un passo dal rilascio di Files, l’labum che contiene le verità sulle grandi cospirazioni del nostro tempo.
Proprio così, il trio milanese si prepara a tornare con 12 tracce d’ispirazione pop punk alla Descendents e Bouncing Souls, dopo 6 lunghi anni dedicati a scoprire ed indagare complotti nascosti tra deep web, autostrade e backstage.
Ci dicono: “Abbiamo deciso di pubblicare le nostre solide teorie in formato musicale per aggirare tutte le sottili forme di censura a cui siamo sottoposti per tenere la popolazione sotto controllo (…). Non siamo qui per insegnare niente a nessuno, ma vogliamo restituire a chi ascolta le nostre canzoni la voglia di stupirsi davanti a una realtà spesso troppo complessa per essere capita”.
Siamo pronti? Non lo so, ma sicuramente non vediamo l’ora di scoprire tra qualche giorno anche le altre chicche del disco, come i featuring con Cocks di Genova e Lem di Torino.
A breve saranno annunciate le prime date tra Italia, Germania e Austria per promuovere Files.
IN ATTESA DELLA RELEASE DEL DISCO (16 OTTOBRE), ASCOLTA “My Sweet Quarantine” IN ANTEPRIMA:
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