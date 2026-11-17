Tornano i milanesi McBain e lo fanno con “Files”. Dopo la trilogia di qualche anno fa e alcuni singoli pubblicati, il power trio di Milano torna sulle scene punk nostrane con un album che mi è piaciuto moltissimo, soprattutto per la sua genuinità e immediatezza. All’interno di “Files” troviamo pezzi maturi che però non mettono mai in discussione la loro spensieratezza: spiccano l’iniziale My Sweet Quarantine, dal sapore Mid-West punk rock, Teenage Kiss di Monster Zero memoria e Waste of Time, forse il pezzo più malinconico dell’album (e mio preferito in assoluto assieme alla conclusiva Tonight,). Non mancano le schegge di meno di un minuto come All of You Folks e Casoncelly e le collaborazioni con gli amici di sempre Cocks e Menagramo. Ho l’impressione che con “Files” i McBain abbiano raggiunto la maturità necessaria per restare di diritto nel gruppo delle punk rock band italiane più interessanti degli ultimi anni.

Tracklist

My Sweet Quarantine

All of You Folks

Teenage Kiss

Mars Attack

Hugs

Flat Pizza Society (feat. Lem)

Casoncelly

Otto

Waiting for Godot part 2 (feat. Cocks)

Don’t Tell My Mom

A Waste of Time

Tonight