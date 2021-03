MCR live a San Patrizio!

Di seguito il comunicato della band Combat Folk per il live di San Patrizio:

“In questo 2021 ricorre il trentesimo anniversario della nascita e quale migliore occasione per FESTEGGIARE nel giorno della festa di San Patrizio? Purtroppo l’emergenza sanitaria che perdura impedirà di farlo con un concerto da vivere tutti assieme, tra birra, sudore e abbracci, ma non per questo ci si ferma!

Quindi hanno pensato a un evento speciale ed unico in cui comunque coinvolgere tutti voi: il 17 marzo saliranno sul palco dell’Estragon di Bologna, un luogo come sapete assolutamente significativo per la loro storia, un luogo che è casa, con una super scaletta celebrativa, per un concerto da vivere in streaming, distanziati ma più che mai connessi e carichi! Per chi parteciperà ci saranno, oltre al live, ulteriori possibilità di condividere momenti della speciale giornata, fin dalle prove del pomeriggio, con collegamenti video dal backstage, live experience del sound check e possibilità di interagire da casa con una speciale chat. Sarà comunque una grande festa e siamo sicuri che non vorrete perdervela! L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione tra Estragon, Bpm concerti e Porta Pazienza.

Per partecipare e vivere insieme questa edizione speciale di Irlanda in Festa dovrete iscrivervi gratuitamente a Bandcamp, seguire la pagina e scegliere l’opzione che più vi aggrada:

CONCERTO 30 MCR – LIVE STREAM ON ST. PATRICK’S DAY:

Biglietto che vi permetterà la visione del nostro concerto celebrativo per i trent’anni di carriera rigorosamente live dall’Estragon Club di Bologna.

PREZZO DI ACQUISTO 15,00€

https://modenacityramblers.bandcamp.com/merch/30-mcr-live-stream-on-st-patricks-day

BACKSTAGE RAMBLER PASS (disponibile nelle prossime ore)Patriz

In aggiunta al biglietto del concerto uno speciale pass che vi permetterà di essere virtualmente con loro, a partire dalle ore 17, già dalle prove del pomeriggio, dove suoneranno alcuni brani diversi da quelli della sera. Inoltre avere la possibilità di interagire con loro attraverso una chat in una sorta di pub virtuale dove si chiacchiererà e intratterrà fino a prima dell’inizio del concerto.

PREZZO DI ACQUISTO 8,00€

Una volta acquistato il biglietto riceverete conferma via mail con il link e le istruzioni per seguire l’evento o gli eventi scelti.

La giornata ed il concerto saranno rigorosamente in diretta e avrete la possibilità di riguardare la registrazione dell’evento da voi acquistato per tutte le 24 ore successive al termine dell’evento stesso.

In aggiunta ai biglietti, nel negozio virtuale sulla pagina di Bandcamp: https://modenacityramblers.bandcamp.com/ troverete una serie di articoli appositamente pensati per vivere la giornata di San Patrizio insieme.

Una T-Shirt celebrativa dei trent’anni di carriera e la birra in edizione limitata prodotta da LZO BREWERY, una speciale RED ALE appositamente creata per brindare insieme il 17 di marzo!

MCR 30 – TRENT’ANNI DI COMBAT FOLK IN LIVE STREAMING A SAN PATRIZIO DALL’ESTRAGON DI BOLOGNA, ANCORA INSIEME, DI NUOVO INSIEME!