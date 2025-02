MEGAN IS MISSING esce oggi il nuovo singolo

Failure‘ è il nuovo brano dei napoletani Megan Is Missing, secondo estratto dal nuovo EP ‘Depression Is a Faschion‘ in uscita nel 2025 per Controcanti Produzioni.

I Megan Is Missing sono un quartetto punk/hardcore nato a Napoli nel 2021. Il nome è preso in prestito dall’omonimo film del regista Michael Goi che tratta del disagio adolescenziale, spesso causato da violenze genitoriali, bullismo, abusi nonché dei pericoli che si nascondono nell’intessere relazioni online. Nel 2023 pubblicano il loro EP d’esordio ‘First Cuts‘ per Controcanti Produzioni. ‘Depression Is a Fashion’ (Controcanti Produzioni) è il nuovo EP della band in uscita nel 2025.