MELONBALL: video di “Ally or Alibi”

byMatteo Paganelli
19 Gennaio 2026
Una delle punk rock band più interessanti d’Europa ha pubblicato un nuovo video: stiamo parlando dei tedeschi Melonball che ci presentano Ally or Alibi, pezzo contenuto nel nuovo album intitolato “Take Care”, in uscita per Rookie Records e Thousand Island Records.
Qui sotto il video.

NOFX: ERIC MELVIN FA CAUSA A FAT MIKE

byDeka
