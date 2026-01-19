MELONBALL: video di “Ally or Alibi”

Una delle punk rock band più interessanti d’Europa ha pubblicato un nuovo video: stiamo parlando dei tedeschi Melonball che ci presentano Ally or Alibi, pezzo contenuto nel nuovo album intitolato “Take Care”, in uscita per Rookie Records e Thousand Island Records.
Qui sotto il video.
Una delle punk rock band più interessanti d’Europa ha pubblicato un nuovo video: stiamo parlando dei tedeschi Melonball che ci presentano Ally or Alibi, pezzo contenuto nel nuovo album intitolato “Take Care”, in uscita per Rookie Records e Thousand Island Records.