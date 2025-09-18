34K
Melt, fuori l’EP Tutto passa

byDeka
18 Settembre 2025
La band vicentina Melt ha pubblicato il nuovo EP Tutto passa, disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e download (ascoltalo di seguito!)

Il lavoro raccoglie gli ultimi tre singoli e due inediti, Tutto passa e Mezzanotte, per un totale di cinque brani: Chiusi fuori, Perché non mi vuoi?, Mezzanotte, Tutto passa e Animale. Registrato, mixato e masterizzato a giugno 2024 da Maurizio Baggio presso La Distilleria Produzioni Musicali di Bassano del Grappa, l’EP vede la produzione artistica firmata dallo stesso Baggio insieme ai Melt.

 

