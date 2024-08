Il nuovo album dei Menagramo, “Dental Plan”, è uscito per Wild Honey Records lo scorso aprile e faccio ancora molta fatica a non cantare e fischiettare almeno la metà dei pezzi che lo compongono. Enrico e Walter sono riusciti nuovamente a mettere insieme country, folk e world e aggiungere l’attitudine punk che ha da sempre accompagnato il sound dei Menagramo.

Si parte con Alumni Wine Taste, pezzo in chiave chitarra acustica e introspezione che apre le danze a un album che ha moltissimi picchi, su tutti Chloracne (in pieno stile Against Me!), la title track con bellissimi arrangiamenti e doppia voce, Heartectomized, col suo ritmo incalzante e le sue melodie quasi pop e il trittico finale Everything is Still Super Horrible (rivisitazione di un vecchio pezzo del duo lombardo: ci manchi ancora tanto Pably), Ground Zero (2:04 minuti di sing along) e Blastbeats in The Sky, pezzo che preferisco in assoluto (forse dell’intera discografia dei Menagramo) per il suo ritmo cadenzato e per le sue liriche che sembra che parlino del ed al sottoscritto.

Dopo “Ribcage” e la raccolta self-titled i Menagramo si confermano una delle realtà più interessanti del panorama punk italiano, con la loro formula chitarra acustica e washboard che li rende unici nel suddetto panorama.

