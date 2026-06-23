Miami Wet: pubblicato il videoclip di “Chissà come sarebbe”

I Miami Wet hanno pubblicato il videoclip ufficiale di “Chissà come sarebbe”, brano che affronta i temi della nostalgia, delle scelte e delle possibilità mancate.

La canzone nasce da una riflessione sul rapporto tra generazioni e immagina un figlio che prova a osservare suo padre quando aveva vent’anni, prima di diventare genitore. Da qui prende forma una domanda universale: cosa sarebbe successo se alcune scelte fossero andate diversamente? Un interrogativo senza risposta, che accompagna il brano lungo tutto il suo percorso emotivo.

Il videoclip si ispira a una storia reale. Protagonista è Anna, 85 anni, che dopo la scomparsa del marito ha deciso di iniziare a studiare batteria. Il video la mostra mentre suona realmente all’interno di un centro commerciale, trasformando la sua esperienza in un racconto di rinascita, determinazione e libertà personale.