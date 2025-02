MICH PILGRIMS, album out now

E’ uscito ieri 2 Febbraio l’album “Un’altra volta ancora”

…CHI E’ MICH PILGRIMS ?

Michele Pellegrini, Brescia, classe 1993, ha la fortuna di crescere in una famiglia che ama la musica.

Adolescenza e prima gioventù sono costellate da piccoli (e non solo) progetti di vario genere musicale, ed è solo nel 2020 che ha inizio il percorso di MICH PILGRIMS.

L’amore per un genere musicale su tutti, il punkrock, è il motore d’avvio di questo progetto alimentato dalle melodie e dalle parole di Mich.

I brani che compongono questo album sono stati scritti nel corso dell’anno 2024 ed affrontano diversi temi sociali purtroppo sempre attuali, ma non solo…

Vengono toccati anche temi personali nei quali ci si può facilmente riconoscere.

Alcune canzoni sono impreziosite dalla collaborazione di vari amici:

Gli ATLAS sono una band indierock/punk caratterizzata dal binomio delle voci di Alessio Martin e Josh Hunter (from Sheffield).

Angelica Martin (Angi) è la voce femminile della band JAKALA, un gruppo reggae bresciano che ha ormai chiuso il suo percorso ma che per più di dieci anni ha trovato conferme e si è affermato nel panorama di questo genere.

RuSsU: frontman dei TOTALE APATIA, ancora attivo nella scena con il duo acustico ROSSODANNATA, volto noto del punk italiano anni 90 e non solo.

Qui di seguito gli ultimi lavori:

https://open.spotify.com/wrapped/share/share-1542423983bf477698aae88e51692b32?si=tugitsVfTwK4jHAC_8fJ-g&artist-id=5FZVogd5fFgxxVWbpyPuB5&feature=wrapped