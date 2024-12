MICKY PAIANO: Fino all’ultimo respiro per la strage di animali di Cuori Liberi

Il brano Hasta el ultimo aliento, nasce dalle terribili vicende avvenute il 20 settembre 2023 vicino a Pavia, in Italia. Il santuario Cuori Liberi di Sairano ospita animali salvati dall’industria alimentare e riconosciuti legalmente con animali d’affezione. Ognuno di loro ha un nome, una storia, un rapporto con gli umani e gli altri ospiti… è un membro della famiglia. Quel giorno, nove maiali del santuario Cuori liberi, sani e non a contatto con l’esterno, sono stati assassinati dall’Asl di Pavia con l’aiuto delle forze dell’ordine, poiché all’interno della struttura era stato rinvenuto un focolaio di Peste Suina Africana.

Per 14 giorni c’è stato un presidio fisso di volontari e volontarie a difesa pacifica del luogo, ci sono state trattative, sono state applicate tutte le misure anti-contagio ma quella mattina, un dispiegamento incredibile di polizia è entrato con la forza nel santuario, picchiando i presenti disarmati e distruggendo parte dell’ingresso del rifugio, il tutto per permettere ai veterinari ASL di compiere l’eutanasia sui nove maiali sani, che aspettavano la colazione, come tutte le mattine.

Il brano è la versione spagnola (rielaborazione di Micky Paiano e Vitxo componenti del gruppo di Bilbao SHÖCK e prodotta da We are all Animals) di Cuori Liberi, scritta da Valentina Rubini e Alice Olivari, sul beat di Federico Maraucci e racconta le emozioni e i fatti di quella mattina, ma cerca di trasmettere anche la carica percepita quando 10 mila persone sono scese in piazza a Milano il 7 ottobre successivo alla vicenda, per chiedere giustizia.

La vicenda di Cuori Liberi ha fatto il giro del mondo, dove molti attivisti hanno protestato in piazza e davanti alle ambasciate, e ha dato vita ad un documentario che arriverà anche nel nostro paese e che ha come colonna sonora, proprio Hasta el ultimo aliento. La vicenda di Cuori Liberi mostra come lo Stato, a volte, calpesti i diritti dei liberi cittadini: delle persone pacifiche e disarmate sono state picchiate, insultate e, in seguito, persino denunciate, per avere provato con la resistenza passiva, a impedire di fare uccidere nove animali sani, domestici, all’interno di una proprietà privata, riconosciuta per legge come santuario e che è stata, in parte, distrutta e mai risarcita. Questa storia ha fatto scalpore in tutto il mondo, persino a Times Square sono apparsi cartelli in sostegno dei maiali del santuario italiano. Il documentario sta facendo il giro dei cinema in Italia, Svizzera, Ucraina, è stato proiettato persino al Parlamento di Roma e ora, è in arrivo proprio in Spagna, dove il sostegno a Cuori Liberi si è fatto sentire fin da subito e calorosamente.

**Il brano è OST di Cuori Liberi – Fino all’ultimo respiro – docufilm indipendente prodotto da We Are All Animals, LAV ed LNDC in collaborazione con Rete dei Santuari, LCA Europe, Essere animali e Food for Profit per la regia di Alessio Schiazza – documenta gli eventi accaduti intorno al 20 settembre 2023. L’uccisione di nove maiali innocenti nel rifugio Progetto Cuori Liberi, l’uso sproporzionato della violenza su volontari e attivisti, la successiva lotta per ottenere giustizia. Il video ufficiale in versione spagnola cantato da Micky Paiano degli Shöck (Bilbao) e Valentina Rubini è stato caricato il 29 novembre sul canale YouTube “we are alla animals” dove è presente anche quello della versione italiana che ha raggiunto in poco tempo le 15 mila views, sommate ad altrettante di YouTube music e ai 18 mila stream di Spotify. **