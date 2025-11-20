MiDecay Crew ci porta gli Slaughter And The Dogs per l’ultimo tour in Italia

Per ora sappiamo solo le date ed i luoghi, quei giovinastri disgraziati di MiDecay Crew, da sempre cultori ed amanti del punk 77ino, ci riportano in Italia nientemeno che gli Slaughter and the Dogs! Attenzione che sarà l’ultima occasione che avrete per vederli entro gli italici confini, per cui segnatevi le date, e restate tuned che appena ho novità ve le dico.
