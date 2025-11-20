34K
MiDecay Crew ci porta gli Slaughter And The Dogs per l’ultimo tour in Italia

byMatt Murphys
20 Novembre 2025
No comments

Per ora sappiamo solo le date ed i luoghi, quei giovinastri disgraziati di MiDecay Crew, da sempre cultori ed amanti del punk 77ino, ci riportano in Italia nientemeno che gli Slaughter and the Dogs! Attenzione che sarà l’ultima occasione che avrete per vederli entro gli italici confini, per cui segnatevi le date, e restate tuned che appena ho novità ve le dico.

