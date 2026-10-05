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MIDOLLO: s/t

byMatt Murphys
5 Ottobre 2026
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Una frana di parole urlate con forza e rabbia, tanta ostilità nelle parole dei Midollo, nuova band di Pavia che esce ora con il suo primo lavoro, un EP di 4 tracce di puro hardcore in cui la potentissima voce non fa sconti a nessuno, e attraverso testi irriverenti e scritti magnificamente brucia tutto ciò che sta attorno, incanalando tutta la bile verso obiettivi ben precisi. Mi ha colpito molto il loro modo di affrontare gli argomenti, senza troppi giri di parole ma con una dialettica ricercata, prendendo il posto del protagonista della canzone e buttando fuori tutto.
Musicalmente una bomba, tutto preciso e ben studiato, veloce e talmente potente da creare un vero e proprio tsunami sonoro che travolge tutto, pochi fronzoli ed una costanza inesorabile nel pestare forte, accompagnando bene la voce che risulta chiara, frutto di una registrazione ottima e fatta da sa fare il suo lavoro.
Parlando con loro pare che questo sia solo l’inizio, io ci spero e penso che, ascoltando questo disco, la scena hardcore goda di ottima salute, se poi aggiungiamo che tutto ciò arriva da una città “difficile” come Pavia…
Registrato, mixato e masterizzato da Carlo Altobelli presso il mitico Toxic Basement Studio, grafiche di Davide Ferrante (aka Lavinkkk).

tracklist:

01. Patrizia
02. ineluttabile
03. prepotente
04. Nosferatu

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