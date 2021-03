Secondo singolo on-line per i Mighty Mighty Bosstones.

La semonale ska-core band di Boston ha rilasciato il video di I Don’t Believe in Anythin:

“When God Was Great” uscirà il prossimo 7 Maggio per la Hellcat Records di Tim Armstrong, il quale ha rivestito anche il ruolo di produttore di questo attesissimo nuovo album dei Mighty Mighty Bosstones.

L’ultimo album da studio dei Bosstones, “While We’re At It”, è uscito nel 2018 per Big Rig Records.