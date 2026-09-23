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MIGHTY SOUNDS 2027: THE INTERRUPTERS TORNANO AL FESTIVAL CECO

byDeka
23 Settembre 2026
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Il Mighty Sounds ha annunciato il ritorno dei The Interrupters per l’edizione 2027, in programma dal 25 al 27 giugno a Tábor, nella Repubblica Ceca. La band californiana si aggiunge a una lineup che comprende già Dubioza Kolektiv, The Adicts, Feine Sahne Fischfilet, The Suicide Machines, Deine Cousine, Rantanplan, Krav Boca e Dead To Me.

Il festival, nato nel 2005, è uno degli appuntamenti europei dedicati a punk, hardcore, ska, reggae, rock’n’roll e rockabilly e propone ogni anno oltre 120 artisti distribuiti su diversi palchi. Nel corso degli anni ha ospitato nomi come Rancid, Bad Religion, Social Distortion, Pennywise, Dropkick Murphys, Suicidal Tendencies e, naturalmente, gli stessi Interrupters.

 Per quanto riguarda il resto del tour europeo, sono già emerse alcune date in Germania a giugno, tra Southside Festival (17-20 giugno) e Hurricane Festival (18-20 giugno).

Restano quindi da scoprire le altre date europee tra maggio e giugno 2027: gli Interrupters passeranno anche dall’Italia?

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