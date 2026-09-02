MILANO È PRONTA: SABATO IL PUNKADEKA FESTIVAL ACCOGLIE LA SCENA PUNK DA TUTTA EUROPA

Ci siamo quasi.

Sabato 5 settembre il Punkadeka Festival torna al Circolo Magnolia di Milano e, mentre ci avviciniamo alla data, ci rendiamo conto che quello che sta succedendo intorno a questa edizione è qualcosa di davvero speciale.

Stiamo vedendo arrivare ragazzi e fan da tutta Italia e da diversi Paesi europei. Persone che hanno deciso di mettersi in viaggio per essere a Milano, vivere questa giornata e ritrovarsi insieme sotto lo stesso palco. E’ esattamente quello che abbiamo sempre voluto che fosse il Punkadeka Festival: un punto d’incontro per la scena punk, senza confini e senza differenze tra generazioni, band e provenienze.

Quest’anno, dopo più di dieci anni di assenza dai palchi italiani, gli MXPX tornano in Italia per una data esclusiva e unica in Europa. Una band che ha segnato generazioni di punk rockers e che finalmente tornerà a suonare nel nostro Paese, e non saranno gli unici ospiti internazionali a rendere questa giornata irripetibile: i Grade2, direttamente dal Regno Unito, saranno a Milano per la loro unica data italiana.

A completare una line-up che abbiamo costruito con grande entusiasmo ci saranno Talco, Uguaglianza, Duracel, Trauma, Libidine, Lillians e Already Buried.

Nove band, diverse generazioni e diverse anime della scena, tutte sullo stesso palco.

Per noi il Punkadeka non è mai stato semplicemente una sequenza di concerti. È l’occasione per rivedere amici che arrivano da lontano, conoscere nuove persone, incontrare band, scambiarsi idee, passare una giornata insieme e sentirsi parte di qualcosa.

C’è però una cosa a cui teniamo particolarmente e che vogliamo ricordare: il Punkadeka Festival è completamente indipendente.

Non abbiamo sovvenzioni pubbliche, non abbiamo grandi sponsor alle spalle e non c’è nessuna multinazionale a finanziare quello che facciamo. Il festival esiste grazie al lavoro, alla passione e all’impegno delle persone che ci stanno dietro.

Per questo vogliamo ringraziare innanzitutto tutti i ragazzi e le ragazze volontari di Punkadeka.it, che da mesi stanno lavorando per rendere possibile questa giornata. Un grazie enorme anche a Hardstaff, per la produzione e per tutto il lavoro che c’è dietro al palco e alla macchina del festival.

E grazie soprattutto a chi continua a credere a Punkadeka, da chi legge la webzine, chi ci segue sui social, a chi compra il biglietto, a chi viene da lontano, a chi porta un amico e a chi continua a sostenere la scena.

Senza di voi, tutto questo semplicemente non esisterebbe.

Non sappiamo se ci sarà un altro Punkadeka Festival.

Per questo abbiamo voluto fare questa edizione come sappiamo fare noi: mettendoci tutto quello che abbiamo, senza compromessi e cercando di portare a Milano qualcosa che non capita tutti i giorni.

MXPX, unica data europea. Grade2, unica data italiana. Talco, Uguaglianza, Duracel, Trauma, Libidine, Lillians e Already Buried e una scena intera pronta a ritrovarsi.

Se non avete ancora preso il biglietto, questo è il momento.

SABATO 5 SETTEMBRE 2026

CIRCOLO MAGNOLIA – MILANO

DALLE 14.30

TICKET ALERT! Prendi il biglietto subito!