MILANO Hardcore! Appuntamento il 7 Giugno

TOXIC ZONE presenta una serata imperdibile , con 4 tra le bands più rappresentative della scena locale.

Atrox

https://www.facebook.com/atroxhc

Gli Atrox ,gruppo hardcore punk di Milano, attivo dai primi anni Ottanta. Iniziarono la loro attività contemporaneamente a gruppi come i Wretched, Antigenesi, Rappresaglia, Crash Box e Disper-azione fecero parte della prima scena anarco punk lombarda. In questo contesto furono esponenti di quello che fanzine e riviste come Maximumrocknroll definirono Italian hardcore.

Toxic Youth

https://www.facebook.com/toxicyouthmilano

Formati nel 1990, hanno dominato la scena degli anni 90, con il loro feroce hardcore sound senza compromessi.

Amati e odiati, sono ancora qui più incazzati che mai, con un nuovo album!!

Zheros

https://www.facebook.com/wearezheros

Veterani della scena hardcore punk dal 2003 ,con componenti dei Sottopressione, suonano più veloce che mai, hardcore allo stato puro in italiano .Micidiali !!

Madpain

Giovane realtà hardcore punk con attitudine da vendere.

Eterotopia

Via Risorgimento 21 San Giuliano Milanese

Ore 21 precise

Ingresso 5€