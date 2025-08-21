Milano, sgomberato il Leoncavallo dopo 31 anni di autogestione

Questa mattina, 21 agosto, le forze dell’ordine hanno dato esecuzione allo sfratto del centro sociale Leoncavallo di via Watteau, nel quartiere Greco. Poco prima delle nove polizia e carabinieri, accompagnati dall’ufficiale giudiziario, hanno fatto ingresso nello stabile, vuoto al momento dell’operazione.

Fuori dallo spazio si stanno radunando, in forma pacifica, alcune decine di attivisti solidali. Intanto fabbri e operai incaricati dalla proprietà hanno iniziato a sigillare gli ingressi. L’operazione durerà alcune ore.

Lo sgombero mette fine a oltre tre decenni di autogestione: il Leoncavallo, occupato nel 1994, è stato uno dei luoghi simbolo dei movimenti milanesi, centro culturale, politico e musicale riconosciuto a livello internazionale. Per vent’anni lo sfratto era stato rinviato decine di volte, fino all’intervento odierno.