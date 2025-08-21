Punkadeka festival 2025
34K
31K
ISCRIVITI!
The Latest

Milano, sgomberato il Leoncavallo dopo 31 anni di autogestione

byDeka
21 Agosto 2025
No comments

Questa mattina, 21 agosto, le forze dell’ordine hanno dato esecuzione allo sfratto del centro sociale Leoncavallo di via Watteau, nel quartiere Greco. Poco prima delle nove polizia e carabinieri, accompagnati dall’ufficiale giudiziario, hanno fatto ingresso nello stabile, vuoto al momento dell’operazione.

Fuori dallo spazio si stanno radunando, in forma pacifica, alcune decine di attivisti solidali. Intanto fabbri e operai incaricati dalla proprietà hanno iniziato a sigillare gli ingressi. L’operazione durerà alcune ore.

Lo sgombero mette fine a oltre tre decenni di autogestione: il Leoncavallo, occupato nel 1994, è stato uno dei luoghi simbolo dei movimenti milanesi, centro culturale, politico e musicale riconosciuto a livello internazionale. Per vent’anni lo sfratto era stato rinviato decine di volte, fino all’intervento odierno.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Punk Rock Holiday 2025 - Giorno 0

byGabriele Squillace
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.