MILANO UNDERGROUND LIVE TO TAPE: il vinile che racconta la città in uscita il 21 febbraio

Questa compilation di gruppi milanesi nasce dall’intento dei suoi ideatori DJ Henry, Roberto Gramegna di Rocketman Records, Ettore “ette” Gilardoni del Real Sound Studio e di tutte le band che vi hanno partecipato, di dare una rappresentazione viva, reale dei fermenti musicali che Milano, in questo periodo storico travagliato per la mancanza ormai di spazi medio/piccoli dove potersi esibire dal vivo, sta portando alla luce.

L’idea sottesa alla realizzazione di questo lavoro/manifesto sta nel fugare la percezione tutta esteriore che la città di Milano sia ormai solo un centro nevrotico di consumo alienante e non più un nucleo produttivo di idee e di attività musicali.

Le band qui presenti, tranne pochissime eccezioni, sono tutte di recente formazione e stanno a testimoniare la vitalità di una presenza e di un percorso sonoro cittadino.

Si è cercato di riunire le migliori testimonianze indie rock milanesi al fine di creare qualcosa che resti nel tempo per tutti noi e per la città.

Le registrazioni sono state effettuate in presa diretta al Real Sound Studio di via Casoretto (storica realtà milanese che dal 1982 supporta la scena underground) utilizzando un registratore a nastro Ampex e mixate in analogico per fornire uno spaccato di verità e di autenticità in contrapposizione alle realizzazioni asettiche e serializzate della nascente IA e alla frenesia del consumismo dell’era digitale.

Il disco in vinile (la distribuzione digitale avverrà solo tra un po’ per scelta precisa della produzione) frutto di tanto lavoro sarà presentato dal vivo con tre concerti dove le 12 band partecipanti si esibiranno portando dal vivo il proprio repertorio e suonando anche il brano inedito presente sulla compilation, questo anche grazie al supporto di Davide De Polo, altra figura chiave della scena milanese fin dagli anni ’90, che si è subito detto disponibile a supportare il progetto.

Il disco sarà disponibile dal 21 febbraio 2026 nei negozi di dischi, dal vivo ai concerti promozionali e ordinabile online dal sito dell’etichetta Rocketman Records.

Tracklist:

Lato A

Hiroshima Dandies – Hey Hey Hey X Ray

Swanseas – The Rule of Three

Take Death – My Drug

Plateaux – Wearing My Sunglasses

Right Profile – Sam

Brightest Room – Days

Lato B

Gasco – Starvey Boy

Stella Diana – Hantzis

Red Moon Heroes – Sick Sad World

Golden Eggs – End of Time

Lato – Machine Head Warning

The Mads – Modern Girl

Questi i live di presentazione della compilation:

Sabato 21 febbraio al CIQ: LATO – SWAN SEAS – RIGHT PROFILE – GASCO

Evento: https://fb.me/e/9tg3D76A1

Sabato 14 marzo al CIQ: THE MADS -THE BRIGHTEST ROOM – RED MOON HEROES – HIROSHIMA DANDIES