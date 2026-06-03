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MILLWANKS: Release Party di “Your Mom’s Pigeon” al Birrificio Occupato il 7 giugno!

byMatt Murphys
3 Giugno 2026
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Ci sono gruppi che ami, e altri che adori, poi ci sono i Millwanks!

Amici, nemici e personaggi discutibili, il nuovo disco di noi vecchi peti, di cui il mondo apprezzava la mancanza è pronto a rovinarvi udito, digestione e speranza per il futuro.
Domenica 7 giugno in quel di sant’alessio, una giornata all’ insegna del pancroc!!
Sì mangia, si beve, si corre in giro nudi per festeggiare la nostra nuova opera e non da meno il 50esimo compleanno di quello scorreggione di Fatimo Millwanks.
Allieteranno il vostro pranzo e conseguente pomeriggio Aaron Grolli dj, Pessimi Elementi , Daelirium , Sinistri Corti e Millwanks .
Inizio danze ore 12
Fine della kermesse ore 19.
Da buoni padroni di casa 3 cose ci aspettiamo:
Che partecipiate numerosi.
Che la festa inizi presto per finire ancora prima.
Che qualcuno accidentalmente distrugga la macchina fotografica di Fabio Roscio
Vi si vuole bene, ma tanto bene….comunque meno di quel che siete portati a credere.

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