MINERS: Fedeli Alla Miniera

byMatt Murphys
21 Settembre 2025
No comments

Lo dico da anni che i Miners sono una delle migliori proposte Oi!, e la loro ultima fatica “fedeli alla miniera” non può che confermare quanto dico, sono convinto di questo e quando ascolto capolavori come “come il vento” o “ultimi romantici” mi emoziono molto, perché mi ci ritrovo in queste canzoni.
“Fedeli alla miniera” raccoglie per metà quanto pubblicato come singoli dalla band dal 2019 al 2023 e per metà dei pezzi inediti, già da qui si può apprezzare la crescita della band a 360°, che però riesce a mantenere un legame solido con le proprie radici, proteggendo con le unghie quell’appartenenza alla classe operaia che gli fa scrivere canzoni come “i nostri eroi”, in ogni singola strofa si sente, rabbia, orgoglio di far parte di una band che canta per la propria gente, che sia per una bevuta al pub prima di entrare allo stadio, per urlare e protestare per un altro compagno morto mentre si guadagnava da vivere, o per ricordare chi ha donato la vita per noi, per i nostri diritti e per la nostra libertà, e quella bellissima sensazione di essere ancora in un tempo in cui si usciva per strada a giocare e ci si trovava sempre, senza doversi mandare 100 messaggi.
Dentro “fedeli alla miniera” troviamo uno spaccato delle nostre vite, delle nostre battaglie, e dei nostri momenti di gloria, e ciò che sentirete vi darà la forza per affrontare tutto e tutti a muso duro, la scena Oi! sta benissimo e le perle come questa che ho tra le mani non fanno altro che aggiungere benzina su una fiamma che pare non voglia spegnersi mai.
Prodotto grazie alla collaborazione tra Gasterecords, Tumulto e Rumagna Sgroza registrato in parte da PierP presso il suo Gotama e da Giò di Gasterecords, mix e master di Dario (Crancy Studio).

tracklist:
01A. come ti senti (Gasterecords)
02A. paese (Gotama)
03A. birre vuote (Gasterecords)
04A. come il vento (Gotama)
05A. e resistenza sarà (Gotama)
06A. ricordi (Gasterecords)

01B. fedeli alla miniera (Gasterecords)
02B. gomiti al bancone – feat. Pablo Uguaglianza (Gotama)
03B. mani in tasca (Gasterecords)
04B. i nostri eroi (Gotama)
05B. ultimi romantici feat. Tommy Prodotti Locali (Gasterecords)
06B. brasca fest. Prodotti Locali (Gotama)

