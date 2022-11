MINERS: fuori il video “gomiti al bancone”

Esce oggi il video dei nostri Miners, gli skinheads bergamaschi dopo “paese” tornano con un gran bel pezzo in pieno stile Miners in compagnia del grandissimo Pablo degli Uguaglianza, con video DIY girato all’Ink Club pieno di quelle facce che trovi sempre ai concerti, una canzone che ricorda quelle fumose e rumorose sale dove si svolge gran parte delle nostre vite.

Ma le notizie non finiscono qui, perché il singolo “gomiti al bancone” anticipa il disco che vedrà la luce molto presto, stay tuned che a tempo debito vi teniamo aggiornati, intanto godetevi il video e fatelo girare, ed imparate la canzone…OI!