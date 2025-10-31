MINERS: questo fine settimana il “Fedeli alla miniera” release party”!

Sabato 1 novembre i Miners presenteranno ufficialmente la loro ultima fatica “fedeli alla miniera” (recensione QUI), un disco che ho apprezzato tantissimo e che andrò a sentire dal vivo, anche perché oltre ai nostri eroi bergamaschi, sul palco suoneranno altre due band che adoro da morire, e quale occasione migliore per lucidare crapa e boots? Ci si vede nella ressa, sabato 1 novembre all’ INK Club (via Carducci 4b, Bergamo), e fatemi fare qualche foto.
