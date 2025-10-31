34K
MINERS: questo fine settimana il “Fedeli alla miniera” release party”!

byMatt Murphys
31 Ottobre 2025
Sabato 1 novembre i Miners presenteranno ufficialmente la loro ultima fatica “fedeli alla miniera” (recensione QUI), un disco che ho apprezzato tantissimo e che andrò a sentire dal vivo, anche perché oltre ai nostri eroi bergamaschi, sul palco suoneranno altre due band che adoro da morire, e quale occasione migliore per lucidare crapa e boots? Ci si vede nella ressa, sabato 1 novembre all’ INK Club (via Carducci 4b, Bergamo), e fatemi fare qualche foto.

Link dell’evento FB “Fedeli alla Miniera Release Party”

Stacey Dee ci guida in "Lighten Up" e sulle novità live delle Bad Cop Bad Cop

byAlessandro Pentassuglia
