“An intimate, all access account of the iconic New Jersey punk band, following each member for a day, leading up to their big 30 year anniversary “Stoked for the Summer” show in Asbury Park.“

Con queste parole i Bouncing Souls presentano il mini documentario messo on-line in occasione dell’annuale Stoked For The Summer di Ausbury Park, New Jersey.

Guardate il video qui sotto.