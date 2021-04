Mini-serie in arrivo sui Sex Pistols… e John Lydon non la prende bene!

Il regista Danny Boyle (Trainspotting) sta girando una miniserie sui Sex Pistols basato sul libro di memoria del chitarrista Steve Jones intitolato Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol.

Non vi sorprenderà leggere le “entusiastiche” reazioni del frontman John Lydon:

“Penso che questa sia la piu grande irrispettosa merda che devo digerire”, Lydon ha detto in una intervista al The Sunday Times lamentandosi che Boyle non lo abbia contattato nonostante si conoscano da tempo. Come prassi con il personaggio, Lydon sta pensando di adire le vie legali per bloccare il progetto: “Voglio dire, hanno preso un attore per impersonarmi senza che mi conosca. Non ho altro modo che andare in corte.” L’intevista si conclude con Lydon che dice: “Sono Johnny, sai che quando interferisci con i miei affari, come risultato saranno c**** amari tuoi. È una vergogna. “

Nel cast, tra gli altri, ci sono Thomas Brodie-Sangster de “La regina degli scacchi” e Talulah Riley di “Westworld”

Per ulteriori informazioni sulla serie: https://deadline.com/2021/01/danny-boyle-fx-sex-pistols-steve-jones-maisie-williams-toby-wallace-1234670899/