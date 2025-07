Minus Hero tornano con “Ruyi”, il nuovo EP

E’ uscito da pochi giorni il quarto EP dei Minus Hero, intitolato “Ruyi”, Un lavoro che promette di essere un nuovo tassello nell’evoluzione sonora del progetto nato nel 2019 tra Roma e Amsterdam, e che unisce influenze shoegaze, emo, punk rock e grunge degli anni ’90 in un’identità personale e riconoscibile.

Il disco verrà pubblicato da un nutrito fronte di etichette: Flamingo Records, Loops Studio, Dinomite Records in Italia, e le olandesi Shield Recordings e White Russian Records.

Dopo tre EP e una presenza attiva tra Italia, UK, USA e Paesi Bassi, i Minus Hero hanno consolidato il loro stile, fatto di chitarre fuzzy, melodie malinconiche e una scrittura viscerale. Il precedente lavoro, From Down to Dawn, è stato inserito nella top 10 annuale di Maximum Rocknroll.

“Ruyi” rappresenta un ulteriore passo avanti per una band che, nonostante la distanza geografica tra i membri, continua a produrre musica con passione e coerenza. Un EP da tenere d’occhio.