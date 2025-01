MIRACOLOSI COLPI LIVE per il RE DINOSAURO

Il Re Dinosauro è inarrestabile! Dopo il grande successo riscosso negli ultimi mesi, la band toscana che ha conquistato il cuore, le menti e le coscienze di fan vecchi e nuovi, è pronta a lanciare il nuovo EP “Miracolosi Colpi Live”.

Con lo stile unico del suo rock ‘n’ roll travolgente e innovativo, che nella dimensione live raggiunge la massima potenza, il Re mantiene ancora una volta la promessa di far scatenare, saltare e ballare tutti “i fratelli e le sorelle” disposti a sorseggiare il suo cocktail di carisma e sonorità accattivanti.

Dopo dodici lunghi anni di assenza, Il Re Dinosauro è tornato sulle scene ad Agosto 2024 con l’uscita di “Il Mondo ti Odia, Il Re Dinosauro ti Ama”. (Distribuzione Atomo World). Il ritorno è stato accolto con entusiasmo dai fan, che li hanno seguiti con passione sui social e sulle piattaforme digitali. Il loro inconfondibile sound ha attirato l’attenzione di Rocker Tv, Rock N Roll Radio, Punkadeka e molti altri, consacrando la loro ascesa in modo inarrestabile.

L’affetto del pubblico si è manifestato in modo spettacolare durante l’evento “Botte Di Natale“, un format innovativo creato dalla mente geniale de Il Re Dinosauro. Per celebrare questo momento unico, la band ha rilasciato la “Copia Fisica“, una edizione speciale di “Il mondo ti odia, Il Re Dinosauro ti ama” immortalata su un supporto mai visto prima, che si propone di surclassare il vecchio compact disc per stile e praticità.