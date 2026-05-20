Mistakes on Floor pubblicano il nuovo singolo Mistakes on the floor

Esce oggi Mistakes on the floor, nuovo singolo dei Mistakes on Floor, secondo estratto dal prossimo album The Second Chance Hotel.

Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato da Lisa “Pix in mycam” Vavassori e disponibile sul canale YouTube di Scatti Vorticosi Records.

Tra alternative punk, emo e rock melodico, il pezzo si sviluppa come una corsa punk rock che parte da un’introduzione più introspettiva, costruita attorno ai temi del ricordo e degli errori personali.

Il singolo è stato registrato e mixato da Dario Campana al Crancy Studio con il supporto delle etichette indipendenti Gasterecords e Scatti Vorticosi.

Nati nel 2022 in provincia di Bergamo, i Mistakes on Floor portano avanti una proposta che unisce influenze punk, emo e alternative rock, consolidata nel primo album The Second Chance Hotel, in uscita prossimamente.