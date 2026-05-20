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Mistakes on Floor pubblicano il nuovo singolo Mistakes on the floor

byDeka
20 Maggio 2026
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Esce oggi Mistakes on the floor, nuovo singolo dei Mistakes on Floor, secondo estratto dal prossimo album The Second Chance Hotel.

Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato da Lisa “Pix in mycam” Vavassori e disponibile sul canale YouTube di Scatti Vorticosi Records.

Tra alternative punk, emo e rock melodico, il pezzo si sviluppa come una corsa punk rock che parte da un’introduzione più introspettiva, costruita attorno ai temi del ricordo e degli errori personali.

Il singolo è stato registrato e mixato da Dario Campana al Crancy Studio con il supporto delle etichette indipendenti Gasterecords e Scatti Vorticosi.

Nati nel 2022 in provincia di Bergamo, i Mistakes on Floor portano avanti una proposta che unisce influenze punk, emo e alternative rock, consolidata nel primo album The Second Chance Hotel, in uscita prossimamente.

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