Punkadeka festival 2026- MXPX
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Monorama 5… ci siamo!

byDeka
2 Luglio 2026
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Siamo prossimi alla quinta edizione del MONORAMA, il festival punk nato per ricordare Mono, voce e leader storico degli F.F.D.
Un’intera giornata dedicata alla musica, all’amicizia, alla birra ghiacciata e al sano casino.
Un momento per celebrare, saltare, ballare e brindare insieme, nel nome di chi ha lasciato un segno indelebile nella scena punk italiana.
Distro, panini, birre e musica a palla: vi aspettiamo dal pomeriggio per vivere insieme una giornata incredibile in onore di Mono!!!
Apertura cancelli: ore 17:00

LINEUP – LIVE ON STAGE:
 F.F.D.
 SVETLANAS
 CALL THE COPS
 MELE MARCE
 MADBEAT
 MAD PAIN
 RUDO
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