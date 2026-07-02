Monorama 5… ci siamo!

Siamo prossimi alla quinta edizione del MONORAMA, il festival punk nato per ricordare Mono, voce e leader storico degli F.F.D.
Un’intera giornata dedicata alla musica, all’amicizia, alla birra ghiacciata e al sano casino.
Un momento per celebrare, saltare, ballare e brindare insieme, nel nome di chi ha lasciato un segno indelebile nella scena punk italiana.
Distro, panini, birre e musica a palla: vi aspettiamo dal pomeriggio per vivere insieme una giornata incredibile in onore di Mono!!!
Apertura cancelli: ore 17:00
LINEUP – LIVE ON STAGE:
F.F.D.
SVETLANAS
CALL THE COPS
MELE MARCE
MADBEAT
MAD PAIN
RUDO
LINEUP – LIVE ON STAGE:
F.F.D.
SVETLANAS
CALL THE COPS
MELE MARCE
MADBEAT
MAD PAIN
RUDO