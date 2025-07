Monorama vol. 4 (Parma, 05/07/25)

Di nuovo estate torrida, di nuovo MONORAMA! Giunti alla quarta edizione, il Monorama segna un po’ l’inizio dell’estate, ed ha l’ingrato compito di tenere vivo il ricordo di Alessio, che è sempre e comunque presente nei nostri cuoricini, lo vedi dai sorrisi che sono felici, ma non sono belli pieni, ci portiamo dentro sta croce e l’unico modo per mandare giù il groppo in gola probabilmente è fare festa.

Stavolta io e mia moglie siamo senza figlia, il demonio se la sta spassando in vacanza quindi per oggi niente mitra ad acqua, e per non pensare troppo a quanto ci manca partiamo stranamente all’orario giusto per Parma in modo da passare una giornata di svago, giornata che anche per altri motivi è un po’ del cazzo…baci e abbracci con il già folto manipolo di disgraziati presenti e ci sediamo per fare quello che dicono anche al telegiornale: bere molti liquidi…dopo non molto salgono già sul palco i P.O.G., acronimo di Preti – Orge – Geriatria, piacevolmente sorpreso dalla bravura oltre che dalla evidente goliardia me li godo come fanno molti altri, musica bella spinta e divertente, riescono ad accendere subito gli animi, e la festa continua coi Codroipo, band ultra violenta a due voci e tanta potenza fuori controllo che non avevo mai visto dal vivo, partono i primi poghi nonostante i 35°C buoni, ma chi cazzo se ne frega? Via la maglietta e ci si scambiano i liquidi sotto i colpi di sti ragazzi che va ammesso sono davvero bravi. Tocca ai toscani Tondino Boi!s del mio amicissimo Giuli, avevo una gran voglia di vederli e non hanno affatto deluso, ottimi sul palco, coinvolgenti soprattutto durante le incursioni in transenna…il livello alcolemico/goliardico è già alle stelle e siamo solo alla terza band! I Tondino Boi!s raccolgono parecchi consensi, e più ci si scatena, più suonano forte. Poco dopo tocca ai miei ragazzacci Sempre Peggio, ho già scritto quanto è bello il loro ultimo lavoro, quindi non starò qui a dilungarmi troppo, fatto sta che il quartetto milanese sfodera una prestazione che Zamorano levati, nel pit non si respira e ogni kid presente scandisce bene le canzoni, direi ottimo e motivo di orgoglio per una band che ormai è molto conosciuta e rispettata; e dopo una breve pausa salgono i grandi assenti della passata edizione, gli I Melt ci riportano tutti negli anni ’90, non riesco a capire come mai il pit all’inizio è vuoto, mi ricordo che in molti, tra cui il sottoscritto, ci rimasero male per la loro defezione, io intanto me li godo belli in forma, fanno un concerto molto appagante, tanto che anche il pit un pelo si rianima ed accompagna sti eterni giovanotti alla conclusione di un bello show, tra scioglimento e reunion non li vedevo da 100 anni e devo dire che sono stato contento di trovarli così bene.

Ultime due cartucce della serata, come sempre momento difficile per chi ha conosciuto il Mono, ma i suoi FFD con alla voce l’incredibile Giusti rompono ogni muro emotivo possibile e già dal primo accordo si salta tutti fino a Reggio Emilia, è un momento davvero bello, vedere i vecchi di merda come me ed i giovanotti che potrebbero essere i miei figli cantare tutti assieme, alcuni con gli occhi lucidi, altri con l’ignoranza scritta in fronte, ma siamo li, ed è stupendo! Come sempre grande ressa sul palco perché si è tutti come in famiglia, un delirio tale che con i primi pezzi dei Derozer, che non vedevo da anni, c’è stranamente calma staranno tutti riprendendo fiato, infatti la cosa dura appunto 3 canzoni, perché i ragazzacci vicentini sanno come si tira su un bel casino, quindi sotto ancora a mischiarci sudore e birre rovesciate fino alle note conclusive dei grandi classici di Seby e soci.

Che dire? Il Monorama è sempre un bel momento di aggregazione, non ho trovato un preso male a morire, tutti con un bel sorriso stampato in faccia, ringrazio come sempre gli FFD, il mio mentore Fulvio, quel brontolone di Kant (TVTB), la Lillie, i miei amicissimi di Radio Punk, Lux, le band e tutti i ragazzi che si sono fatti in 1000 per la riuscita della festa, e ovviamente tutti voi che siete venuti a ricordare Monello.