MONTY OXYMORON (THE DAMNED): cover album al pianoforte

Sicuramente una news sui generis, ma noi la segnaliamo ugualmente: Monty Oxymoron, tastierista dei Damned, ha pubblicato un album di cover della storica punk band inglese interamente realizzato al pianoforte.
L’album si intitola “The Piano Plays ‘Til Midnight” ed è uscito per Damaged Goods Records.
Qui sotto potete ascoltare la versione al piano di Wait For The Blackout.
