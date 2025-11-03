34K
35K
The Latest

MONTY OXYMORON (THE DAMNED): cover album al pianoforte

byMatteo Paganelli
3 Novembre 2025
No comments

Sicuramente una news sui generis, ma noi la segnaliamo ugualmente: Monty Oxymoron, tastierista dei Damned, ha pubblicato un album di cover della storica punk band inglese interamente realizzato al pianoforte.
L’album si intitola “The Piano Plays ‘Til Midnight” ed è uscito per Damaged Goods Records.
Qui sotto potete ascoltare la versione al piano di Wait For The Blackout.

Spotify Playlist
