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Moravagine annullano due concerti di settembre: “Cause di forza maggiore”

byDeka
29 Luglio 2026
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I Moravagine hanno annunciato l’annullamento di due delle prossime date in programma nel mese di settembre a causa di motivi indipendenti dalla loro volontà.

La band, attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali social, ha comunicato che non potrà prendere parte ai seguenti appuntamenti:

  • 4 settembrePunk Explosion, Parco Fornaci (Vicenza)
  • 26 settembreBalera Punk Fest, Cremona

Nel messaggio il gruppo spiega che, per cause di forza maggiore, non sarà possibile esibirsi nei due eventi e rivolge le proprie scuse agli organizzatori, alle band coinvolte e a tutte le persone che aspettavano di vederli dal vivo.

“Ci scusiamo con gli organizzatori, con le band coinvolte e con tutte le persone che aspettavano di vederci sotto al palco. Siamo davvero dispiaciuti e speriamo di tornare presto con la stessa energia di sempre.”

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno portato all’annullamento delle date.

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