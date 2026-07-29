Moravagine annullano due concerti di settembre: “Cause di forza maggiore”

I Moravagine hanno annunciato l’annullamento di due delle prossime date in programma nel mese di settembre a causa di motivi indipendenti dalla loro volontà.

La band, attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali social, ha comunicato che non potrà prendere parte ai seguenti appuntamenti:

4 settembre – Punk Explosion , Parco Fornaci (Vicenza)

– , Parco Fornaci (Vicenza) 26 settembre – Balera Punk Fest, Cremona

Nel messaggio il gruppo spiega che, per cause di forza maggiore, non sarà possibile esibirsi nei due eventi e rivolge le proprie scuse agli organizzatori, alle band coinvolte e a tutte le persone che aspettavano di vederli dal vivo.

“Ci scusiamo con gli organizzatori, con le band coinvolte e con tutte le persone che aspettavano di vederci sotto al palco. Siamo davvero dispiaciuti e speriamo di tornare presto con la stessa energia di sempre.”

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno portato all’annullamento delle date.