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More Nightmares than usual : Il nuovo album degli A Part Of Us:

byAlessandro Pentassuglia
29 Maggio 2026
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La band melodic-hardcore veronese torna con il nuovo lavoro in studio: “More Nightmares Than Usual”.

Un album che racchiude dieci anni di strada, cambiamenti, palchi condivisi e una direzione musicale affinata. Un percorso lungo un decennio che prende forma in un disco veloce, tecnico e sincero, distribuito dalla storica etichetta indipendente NoReason Records.

Il lavoro è stato anticipato nei mesi scorsi da una tripletta di singoli che ha mostrato le diverse anime del disco: la rabbia di “This-illusion”, l’omaggio serrato con la cover di “Gut Shot” dei Much The Same e la forte carica emotiva dell’ultimo estratto, “A Beautiful Reason”.

A questi si aggiungono altri sette brani che completano un lavoro capace di fotografare con sincerità ciò che la band è diventata oggi. Per raccontare la genesi dell’album, il significato delle nuove canzoni e il cammino che ha portato alla pubblicazione di “More Nightmares Than Usual”, abbiamo lasciato spazio direttamente alla presentazione inviataci dalla band.

L’album tra melodia, velocità e storie vissute
“More Nightmares Than Usual” è un disco che non cerca scorciatoie. Musicalmente riprende il filo conduttore dello skate punk veloce e tecnico con cui la band è cresciuta, spingendo ancora di più sull’impatto dei riff e sulla solidità delle strutture. I testi fotografano le dita negli ingranaggi della quotidianità, muovendosi tra disillusione, crescita personale e sentimenti reali. Brani come la recente “A Beautiful Reason” mettono a nudo il lato più intimo, romantico e viscerale della band: una vera e propria lettera aperta dedicata a una ragazza, che parla di rimpianti passati, della paura di perdersi e della forza di ritrovarsi, mostrando la vulnerabilità di chi ha finalmente trovato una ragione per credere nell’amore e sentirsi meno solo. L’album rappresenta la sintesi perfetta del sound attuale della band, capace di unire l’energia dei live a passaggi strumentali curati nei minimi dettagli, con lo sguardo sempre rivolto ai punti di riferimento storici del genere come A Wilhelm Scream, Mute o Belvedere.

Il percorso della band
Attivi dal 2016, con il debutto “Different Stories on the Same Road” (2019) alle spalle, gli A Part Of Us hanno attraversato gli ultimi anni affrontando cambiamenti di formazione e una costante crescita artistica. I tour all’estero tra Germania, Austria e Svizzera hanno cementato lo spirito del progetto, che ha trovato la sua dimensione definitiva con l’arrivo del nuovo cantante. I brani di More Nightmares Than Usual nascono proprio da questa ritrovata stabilità. La collaborazione con NoReason Records per l’uscita italiana sancisce la maturità di una storia che mette la passione indipendente al primo posto.

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