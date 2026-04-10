“More Scraps”: il tassello mancante del catalogo trentennale dei THE PEAWEES

“More Scrap” fa parte del box set per il trentennale dei The Peawees, “Food For My Soul (1995–2025)”, pubblicato da Wild Honey Records, ed è disponibile anche come uscita standalone.

Una raccolta di B-side, rarità e reinterpretazioni, che colma una lacuna storica nel catalogo della band, riunendo materiale rimasto disperso tra le diverse fasi della loro carriera.

Più che una semplice compilation, “More Scraps” funziona come un disco vero e proprio. La tracklist attraversa epoche e approcci diversi, alternando brani degli esordi e registrazioni più recenti, originali e cover, e tracciando l’evoluzione del suono della band: dal garage punk più grezzo a una scrittura più compatta e costruita sul groove, influenzata da soul, R&B e rock’n’roll classico.

Una parte centrale del disco è rappresentata dalle Strepitoso Sessions, registrate con il produttore Brown Barcella. Queste tracce catturano la band in una dimensione più essenziale e focalizzata, con un’attenzione particolare a dinamica, interpretazione e resa emotiva.

“L’anno scorso, mentre stavamo testando un nuovo studio con il nostro amico e produttore Brown Barcella, abbiamo deciso di registrarla di nuovo insieme ad altro materiale. Ora finalmente suona come avrebbe sempre dovuto.”

Brani storici della scaletta live come Bleeding For You e Wild About You incarnano bene questo approccio: costruiti su ritmiche serrate e arrangiamenti essenziali, mettono al centro groove e tensione. In particolare, Bleeding For You, da anni uno dei momenti chiave dei concerti, appare qui in una versione che riesce finalmente a restituirne tutto il peso.

“Allo stesso modo, Food For My Soul, uno dei brani più rappresentativi della band, viene riproposto in una versione più ampia e stratificata, guidata dai fiati, da texture sovrapposte e da un impatto sonoro denso, quasi da “wall of sound”, che lo avvicina all’energia viscerale di una soul revue su strada.”

Poi, “More Scraps” cambia passo.

Reinterpretazioni come “Da Doo Ron Ron”, Alone Again Or e I Should Have Known Better sottolineano il rapporto continuo della band con la storia del rock’n’roll, mentre Baby, I’m In The Mood For You, scritto da Bob Dylan nel 1962 e successivamente reinterpretato anche da Dion DiMucci, viene trasformato in un brano garage-soul teso e guidato dal groove, che riflette il suono più recente della band: essenziale, diretto e fortemente ritmico.

Come parte del box set “Food For My Soul (1995–2025)”, ma anche come uscita autonoma, More Scraps ricompone materiali diversi in un insieme coerente, raccontando l’evoluzione della band senza mai perdere il contatto con la propria identità. Un disco atteso da tempo, che completa finalmente il quadro.