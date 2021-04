“Most Useless Song” il Best of degli Useless Id, più due nuovi singoli

“Most Useless Songs” il best of degli Useless Id uscirà il 7 Maggio per Fat Wreck Chords.

Già preordinabile su kingsroad e sul sito della Fat Wreck si compone di 16 brani.

14 pezzi estratti dai lavori usciti sotto Fat Wreck in oltre 20 anni: dalla brevissima e velocissima “Too bad you don’t get it” presente nella compilation Short Music For Short People (1999) passando per i maggiori successi di No Vacation from the World (2003), Redemption (2005), The Lost Broken Bones (2008), Symptoms (2012) e State is Burning (2016).

“Penso che questa raccolta mostri la nostra crescita nel corso degli anni“, ha dichiarato il frontman Yotam. “Non ci siamo mai limitati a un suono nel punk rock, e penso che sia anche ciò che definisce la nostra band. Possiamo fare una semplice canzone pop-punk come “Night Shift” ed essere ancora in grado di suonare qualcosa come “Isolate Me” e non sarà strano perché è la stessa band con lo stesso suono“.

Chiudono l’album 2 nuove canzoni tra cui la fantastica “Same old Revolution” che anticipa l’uscita di questa raccolta con tanto di video realizzato da Nadav Rotem con la partecipazione di super ospiti tra cui Bill Stevenson dei Descendents, Matt Riddle dei No Use For A Name, Lyndsay Mcdougall dei Frenzal Rhomb, Ian Grushka dei New Found Glory, Joshi degli ZSK, Tomaso De Mattia dei Talco, Steve Rawles dei Belvedere e tantissime altre band. Una canzone punk orecchiabile e inno con un messaggio senza tempo che trova questa band veterana in ottima forma.

“Most Useless Songs” è descritto dal Yotam Ben-Horin, come “una raccolta di tutte quelle canzoni che funzionano meglio dal vivo, canzoni che hanno resistito alla prova del tempo, canzoni che raccontano storie interessanti e canzoni che sono costanti nei nostri show in tutti gli anni.”

Track Listing:

1 – State of Fear

2 – Isolate Me

3 – Night Shift

4 – It’s Alright

5 – How to Dismantle an Atom Bomb

6 – Turn up the Stereo

7 – Jukebox 86

8 – Too Bad You Don’t Get It

9 – Symptoms

10 – Night Stalker

11 – Dying Love

12 – At Least I Tried

13 – New Misery

14 – State Is Burning

15 – Same Old Revolution (New single)

16 – Into the Exquisite (New single)