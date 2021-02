Mother : fuori il nuovo singolo “Dillydallying”.

Eccoci qua, in perfetto ritardo come solo noi sappiamo fare.

Venezia, negli ultimi anni, sembra essere una fucina di idee e i Mother sono l’ennesima conferma.

Prendete un frullatore e buttateci dentro un po’ di post-hardcore, senza però cadere nei soliti clichè, la malinconia degli Smiths, i riffoni di chitarra alla J Mascis e aggiungeteci la spensieratezza (o forse sfacciataggine) del brit pop.

Nati nel 2017 e con all’attivo un ep di sei canzoni dal titolo “Love Vision” uscito nel 2019.

Qua sotto potete gustare il video di “Dillydallying”, nuovo singolo uscito il giorno di San Valentino in esclusiva per Impatto Sonoro e che a breve troverete disponibile in formato flexi-disc grazie alla collaborazione di varie etichette come “Youth Of Today Records”, “Boys Don’t Cry Records”, “Fresh Outbreak Records”, “Brigante Records”, “Non Ti Seguo Records” e “Rocknative Shop”.

Ps: Oltre alle bellissime magliette sfoggiate, quel mazzolin di fiori stile Morrissey è davvero un tocco di classe.