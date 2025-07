MOTION CITY SOUNDTRACK: annuncio di un nuovo album -dopo 10 anni- e pubblicazione del primo singolo “She’s Afraid”

Grandi notizie per tutti gli amanti del pop punk: tornano i Motion City Soundtrack.

A 10 anni da “Panic Stations”, la band di Minneapolis ha annunciato l’uscita del nuovo album “The Same Old Wasted Wonderful World”. L’album uscirà per Epitaph Records il prossimo 19 settembre e qui sotto potete ascoltare il primo singolo estratto She’s Afraid.