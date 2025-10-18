34K
MTV chiude: la fine di un’era?

byDeka
18 Ottobre 2025
Paramount Global ha annunciato la chiusura definitiva dei canali musicali di MTV in Europa entro il 31 dicembre 2025. MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV e MTV Live si spegneranno per sempre, mentre a sopravvivere sarà soltanto MTV HD, ormai dedicato quasi esclusivamente a reality, intrattenimento e format non musicali.

In Italia la situazione non sarà molto diversa: il marchio MTV continuerà a esistere, ma la sua anima musicale perderà gran parte degli spazi televisivi che un tempo ospitavano videoclip, countdown e programmi dedicati ai nuovi artisti. Come nel resto d’Europa, il brand si sposterà sempre più verso il digitale, presente su piattaforme streaming, social e contenuti on-demand.

Con un pizzico di malinconia, va riconosciuto che MTV non è mai stata un baluardo della cultura punk rock. Eppure, nel corso degli anni, molti video, rubriche e programmi hanno offerto spazio – anche solo per brevi lampi – a band, sottoculture e sonorità punk che hanno trovato lì un’inaspettata vetrina.

È la fine di un’epoca per chi è cresciuto aspettando il video in anteprima, per chi ha scoperto i propri idoli musicali davanti a uno schermo, alle tre del pomeriggio, sintonizzato su un canale che oggi esiste solo nei ricordi.

