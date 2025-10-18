MTV chiude: la fine di un’era?

Paramount Global ha annunciato la chiusura definitiva dei canali musicali di MTV in Europa entro il 31 dicembre 2025. MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV e MTV Live si spegneranno per sempre, mentre a sopravvivere sarà soltanto MTV HD, ormai dedicato quasi esclusivamente a reality, intrattenimento e format non musicali.

In Italia la situazione non sarà molto diversa: il marchio MTV continuerà a esistere, ma la sua anima musicale perderà gran parte degli spazi televisivi che un tempo ospitavano videoclip, countdown e programmi dedicati ai nuovi artisti. Come nel resto d’Europa, il brand si sposterà sempre più verso il digitale, presente su piattaforme streaming, social e contenuti on-demand.

Con un pizzico di malinconia, va riconosciuto che MTV non è mai stata un baluardo della cultura punk rock. Eppure, nel corso degli anni, molti video, rubriche e programmi hanno offerto spazio – anche solo per brevi lampi – a band, sottoculture e sonorità punk che hanno trovato lì un’inaspettata vetrina.

È la fine di un’epoca per chi è cresciuto aspettando il video in anteprima, per chi ha scoperto i propri idoli musicali davanti a uno schermo, alle tre del pomeriggio, sintonizzato su un canale che oggi esiste solo nei ricordi.