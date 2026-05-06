MuD annunciano il ritorno e una nuova line up per il 2026

I MuD, band hardcore/metal abruzzese attiva dal 2004, annunciano il proprio ritorno dopo una pausa di circa sette mesi, accompagnato da una line up completamente rinnovata.

Attraverso i loro canali ufficiali, il gruppo ha presentato la nuova formazione: Mauro alla voce, Edoardo “Rame” al basso, Antonio “Metalnano” alla chitarra e Alessio Centioni alla batteria. Il rientro di Rame segna un ritorno già noto nella storia recente della band, avendo partecipato anche alla scrittura del brano Iron Head.

La nuova fase dei MuD è prevista anche sul fronte live, con concerti annunciati per la prossima estate. La band ha inoltre segnalato di essere ancora alla ricerca di un ulteriore chitarrista per completare l’organico.

Il ritorno viene accompagnato da un messaggio chiaro: una ripartenza diretta e senza interruzioni, nel segno della continuità del progetto.