MXPX annunciano il live on the internet

I mitici MxPx, continuano a dimostrare perché dopo oltre trent’anni siano ancora una delle band più rispettate e amate della scena.

Reduci dal trionfale Punk Rock Christmas Festival, dove sono stati headliner di una line-up che ha visto Face to Face, The Vandals, Authority Zero e molte altre band fondamentali del genere, gli MxPx hanno annunciato il ritorno del loro appuntamento ormai tradizionale: “Actually Live on the Internet”.

Un evento che negli anni è diventato un vero e proprio rituale per fan vecchi e nuovi, capace di unire generazioni diverse sotto il segno di quello stesso punk rock melodico, diretto e sincero che ha reso gli MxPx una band chiave fin dagli anni ’90.

Il concerto sarà gratuito e trasmesso in streaming su YouTube e Facebook il 23 dicembre alle ore 18:00 (PST).

