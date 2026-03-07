Punkadeka festival 2026- MXPX
The Latest

MXPX confermati al VANS WARPED TOUR

byDeka
7 Marzo 2026
No comments
Photo by Joshua Shultz

Il leggendario trio punk rock MxPx è stato ufficialmente annunciato tra gli artisti che faranno parte della lineup del mitico Vans Warped Tour 2026.
La band parteciperà a tutte le tappe della prossima edizione del celebre festival itinerante.

Nel corso del tour, gli MxPx porteranno il loro energico sound pop-punk in diverse città del Nord America: Washington, D.C. (13-14 giugno), Long Beach (25-26 luglio), Montreal (21-22 agosto), Mexico City (12-13 settembre) e Orlando (14-15 novembre).

Il warped tour sta annunciando in questi giorni i “big” che prenderanno parte al tour, gli MxPx si aggiungono ai già confermati Pennywise, Rise Against, Comeback kid, Dropkick Murphy’s contribuendo a rendere ancora più interessante il ritorno di uno dei festival punk più iconici di sempre.

Per i fan europei c’è però un appuntamento imperdibile: gli MxPx saranno infatti in Italia per un’unica data europea al Punkadeka Festival 2026. L’appuntamento è fissato per il 5 settembre al Circolo Magnolia di Milano, dove la band salirà sul palco per uno show esclusivo.

Prevendite consigliate.

GRANDINE DELL'INGIURIA: s/t

byMatt Murphys
