Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
39K
ISCRIVITI!
The Latest

MXPX: grande attesa per l’unica data europea

byDeka
11 Febbraio 2026
No comments

Dopo il grande successo delle passate edizioni, il Punkadeka Festival 2026 torna più carico che mai per regalare ancora una volta un’esperienza punk rock unica e indimenticabile.
A oltre dieci anni dall’ultima apparizione europea, gli MxPx tornano in Europa per un evento unico: l’unica data europea della storica punk rock band americana si terrà al Punkadeka Festival di Milano, con la formazione originale al completo. L’attesa è altissima e le prevendite stanno andando a ritmo serrato.

Formati nel 1992 a Bremerton, Washington, gli MxPx sono una delle band che hanno segnato la storia del punk rock dagli anni ’90, portando il genere a un pubblico sempre più ampio grazie a uno stile diretto e ad alta energia. Autori di album fondamentali come Teenage Politics e Life in General, hanno pubblicato numerosi dischi, raggiunto le classifiche Billboard e ottenuto il disco d’Oro con Slowly Going the Way of the Buffalo (1998), mantenendo sempre una forte attitudine DIY: quando la loro etichetta venne acquisita da Universal, scelsero di non rinnovare il contratto e passarono a SideOneDummy Records.

Nel corso della carriera hanno girato il mondo più volte, condiviso il palco con NOFX, The Offspring, Green Day e Blink-182 e partecipato a tour e festival leggendari come il Vans Warped Tour, il Punk in Drublic Tour e il When We Were Young. Il brano “Let’s Ride”, incluso nel remaster 2020 di Tony Hawk’s Pro Skater, ha avvicinato una nuova generazione di fan.

Gli MxPx sono stati inoltre headliner del Punk Rock Christmas e hanno preso parte al tour di addio dei NOFX, inclusa l’ultima data, durante la quale Fletcher dei Pennywise ha distrutto sul palco l’iconico basso arancione di Mike Herrera.

Conosciuti per show ad alto impatto e forte interazione con il pubblico, gli MxPx porteranno al Punkadeka Festival oltre 30 anni di storia punk.

Sabato 5 settembre 2026Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo di Milano.

Regular Tickets in vendita su DICE!

 

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Nuovo album per i GOOD RIDDANCE: ascolta il primo singolo estratto "There's Still Tonight"

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

Per Benny…

E’ difficile anche per un chiacchierone come me trovare le parole adatte, in questo momento triste e difficile…
I PROSSIMI CONCERTI
Feb 11
Agnostic Front, Wisdom in Chains e Raw Brigade | Slaughter Club, Paderno Dugnano
Slaughter Club
Feb 12
Agnostic Front, Wisdom in Chains e Raw Brigade | New Age, Treviso
New Age club
Feb 13
Statuto | Milano, Arci Bellezza _ Riskatto Tour 2026
Arci Bellezza
Feb 13
? DEROZER • LIVE ACUSTICO
via Carlo Tenca 16, 20831 Seregno, Italy
Feb 13
LA SINDROME DI PETER PUNK • BRAVI RAGAZZI • NO RETRO
Arci Joshua Blues Club APS
Feb 14
BCR FEST ? The LAST RESORT (UK) ? ATTACCABRIGHE ? CRUX ? LENDERS ? RANCOEUR ? & more
Sottotetto SoundClub
Feb 14
IRRITATE NIGHT: Big Paws + Maybe Wonders + The Post Season
Birrificio Railroad - Paderno Dugnano
Feb 14
PUNK IS LOVE PARTY vol. III
Via delle Risorgive, 7, 33080 Porcia, Italy
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.