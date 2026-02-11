MXPX: grande attesa per l’unica data europea

Dopo il grande successo delle passate edizioni, il Punkadeka Festival 2026 torna più carico che mai per regalare ancora una volta un’esperienza punk rock unica e indimenticabile.

A oltre dieci anni dall’ultima apparizione europea, gli MxPx tornano in Europa per un evento unico: l’unica data europea della storica punk rock band americana si terrà al Punkadeka Festival di Milano, con la formazione originale al completo. L’attesa è altissima e le prevendite stanno andando a ritmo serrato.

Formati nel 1992 a Bremerton, Washington, gli MxPx sono una delle band che hanno segnato la storia del punk rock dagli anni ’90, portando il genere a un pubblico sempre più ampio grazie a uno stile diretto e ad alta energia. Autori di album fondamentali come Teenage Politics e Life in General, hanno pubblicato numerosi dischi, raggiunto le classifiche Billboard e ottenuto il disco d’Oro con Slowly Going the Way of the Buffalo (1998), mantenendo sempre una forte attitudine DIY: quando la loro etichetta venne acquisita da Universal, scelsero di non rinnovare il contratto e passarono a SideOneDummy Records.

Nel corso della carriera hanno girato il mondo più volte, condiviso il palco con NOFX, The Offspring, Green Day e Blink-182 e partecipato a tour e festival leggendari come il Vans Warped Tour, il Punk in Drublic Tour e il When We Were Young. Il brano “Let’s Ride”, incluso nel remaster 2020 di Tony Hawk’s Pro Skater, ha avvicinato una nuova generazione di fan.

Gli MxPx sono stati inoltre headliner del Punk Rock Christmas e hanno preso parte al tour di addio dei NOFX, inclusa l’ultima data, durante la quale Fletcher dei Pennywise ha distrutto sul palco l’iconico basso arancione di Mike Herrera.

Conosciuti per show ad alto impatto e forte interazione con il pubblico, gli MxPx porteranno al Punkadeka Festival oltre 30 anni di storia punk.

Sabato 5 settembre 2026 – Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo di Milano.

Regular Tickets in vendita su DICE!