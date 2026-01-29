MXPX, la storica punk band americana, dal vivo al Punkadeka Festival

Un’unica data europea con la formazione originale della band

Dopo il grande successo delle passate edizioni, il Punkadeka Festival 2026 torna più carico che mai per regalare ancora una volta un’esperienza punk rock unica e indimenticabile.

Gli MXPX tornano in Italia per un appuntamento assolutamente esclusivo:

l’unica data europea si terrà proprio sul palco del Punkadeka Festival, con la formazione originale della band.

A oltre dieci anni dall’ultima apparizione nel nostro Paese, la storica punk rock band americana è pronta a infiammare il pubblico con una scarica di skate punk ad alta velocità, riportando sul palco tutta l’energia che li ha resi un punto di riferimento della scena mondiale.

Sabato 5 settembre 2026, a grande richiesta, il festival riaccende il palco centrale del Circolo Magnolia, nella sua veste estiva immersa nel verde del Parco dell’Idroscalo di Milano.

Una location facilmente raggiungibile, a soli 10 minuti dall’aeroporto di Linate e dal centro di Milano, perfetta per accogliere pubblico da tutta Italia e dall’estero. Il tutto in un’atmosfera aperta e inclusiva, adatta anche alle famiglie, grazie alla presenza di una zona relax pensata per godersi il festival senza stress.

La musica sarà, come sempre, protagonista assoluta: band italiane e internazionali saliranno sul palco per una giornata che promette di far impazzire gli amanti del punk rock. Altri nomi verranno presto annunciati, andando a completare una line-up esplosiva.

Come da tradizione, il poster ufficiale è affidato ogni anno a un artista diverso: dopo Joel Abad e Zerocalcare, per questa edizione l’artwork è stato realizzato da Nukui Bogard, direttamente dal Giappone.

Il Punkadeka Festival, organizzato con Hardstaff Booking Agency non è solo musica, ma una vera e propria esperienza a 360°:

stand di vinili, label, distro, entertainment, progetti DIY e merchandising

area food & drink per tutti i gusti

birra a fiumi

NO token

NO code

Nessuna suddivisione del pit: un unico spazio per tutti

Distributore gratuito di acqua fresca

Ingresso gratuito per ragazzi sotto i 14 anni

Se arrivi presto non paghi il parcheggio!

Dal pomeriggio fino a sera, il Punkadeka Festival è pronto a farvi vivere una giornata esclusiva e indimenticabile.

Non perdete l’occasione di esserci. Punk rock, community e passione vi aspettano all’Idroscalo di Milano.

I biglietti early bird sono già in vendita su DICE!

https://link.dice.fm/x826b6762fe6

PUNKADEKA FESTIVAL 2026

Sabato 5 settembre

Dal primo pomeriggio fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)

Circolo Magnolia, Segrate (Milano)

MXPX (Exlusive European Show) and many more bands to be announced soon!

Biglietti su DICE!

Official festival website

Profilo instagram

Official Playlist