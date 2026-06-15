MXPX: nuovo album in arrivo e debutto live del primo singolo

L’estate 2026 si preannuncia particolarmente intensa per gli MXPX. La band americana ha infatti iniziato a svelare i primi dettagli del suo dodicesimo album in studio, che porterà il titolo di “Living in the Chaos“.

Il nuovo lavoro sarà il successore di “Find a Way Home”, pubblicato nel 2023.

Nel frattempo, la band ha presentato il primo assaggio della nuova era con il brano “The Good Days“, incluso in esclusiva nella compilation ufficiale del Vans Warped Tour 2026 pubblicata da Smartpunk Records. Al momento la canzone è disponibile soltanto all’interno della raccolta e non è stata distribuita sulle piattaforme di streaming.

La compilation vede la partecipazione di numerosi nomi storici della scena punk rock, tra cui New Found Glory, Good Riddance, Strung Out e Simple Plan. “The Good Days” è stato inoltre eseguito dal vivo per la prima volta durante l’esibizione degli MXPX al Vans Warped Tour di Washington D.C.

Gli MXPX prenderanno parte a tutte le date dell’edizione 2026 del celebre festival itinerante e saranno protagonisti anche di un’esclusiva apparizione europea il 5 settembre al Punkadeka Festival, in programma al Circolo Magnolia di Milano.