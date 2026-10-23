MXPX: “Panic Attack” è il nuovo singolo

MxPx tornano con Panic Attack, il nuovo singolo accompagnato dal videoclip ufficiale, che anticipa Living in the Chaos, il dodicesimo album in studio della band, in uscita il 29 gennaio.

Il disco segna un nuovo capitolo per la formazione pop punk statunitense, che ha recentemente suonato al Punkadeka festival e in diverse tappe del Vans Warped Tour, tra Washington DC, Long Beach, Montréal e Città del Messico. A novembre è previsto l’ultimo appuntamento del tour a Orlando, in Florida, mentre a dicembre la band volerà in Australia per partecipare al Good Things Festival, con date a Melbourne, Sydney e Brisbane.

Living in the Chaos è già disponibile in pre-order sul negozio ufficiale dei MxPx.