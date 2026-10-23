The Italian Punk Web Magazine since 1999
35K
46K
ISCRIVITI!
The Latest

MXPX: “Panic Attack” è il nuovo singolo

byDeka
23 Ottobre 2026
No comments

MxPx tornano con Panic Attack, il nuovo singolo accompagnato dal videoclip ufficiale, che anticipa Living in the Chaos, il dodicesimo album in studio della band, in uscita il 29 gennaio.

Il disco segna un nuovo capitolo per la formazione pop punk statunitense, che ha recentemente suonato al Punkadeka festival e in diverse tappe del Vans Warped Tour, tra Washington DC, Long Beach, Montréal e Città del Messico. A novembre è previsto l’ultimo appuntamento del tour a Orlando, in Florida, mentre a dicembre la band volerà in Australia per partecipare al Good Things Festival, con date a Melbourne, Sydney e Brisbane.

Living in the Chaos è già disponibile in pre-order sul negozio ufficiale dei MxPx.

 

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

SLAM DUNK FESTIVAL ITALY 2027

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Ott 23
The Selecter | A Celebration of “Too Much Pressure” | Live in Trezzo sull’Adda (MI)
LIVE MUSIC CLUB
Ott 24
Simple Plan in concerto a Milano
Alcatraz - Milano
Ott 24
The Selecter | A Celebration of “Too Much Pressure” | Live in Bologna
Estragon Club
Ott 25
The Selecter | A Celebration of “Too Much Pressure” | Live in Roma
ORION
Ott 31
ANTIFAFEST BENEFIT 2026
Arci CDC Parma
Ott 31
[31.10] Materia Oscura Fest / day2 / Bleakness (FR) + Tunz! (CH) + Liver
Associazione Black Inside
Nov 01
The Fleshtones | Milano, Arci Bellezza _ 50th Anniversary Special!
Arci Bellezza
Nov 05
Codefendants ? Hacienda – Invincible Fest, Roma
hacienda_rome
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.