I My Chemical Romance hanno annunciato la ristampa del live album del 2004 “Three Cheers for Sweet Revenge”.

La ristampa vedrà la presenza di un nuovo artwork e l’aggiunta di 4 bonus track registrate nel 2005 per la BBC radio: I’m Not OK (I Promise), Helena, The Ghost of You, You Know What They Do to Guys Like Us In Prison.

L’album uscirà in Lp, cd e digitale il prossimo 6 giugno.