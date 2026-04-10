My Own Voice: 25 anni di hardcore al CSA Baraonda

Sabato 11 aprile il CSA Baraonda ospiterà lo Still Fucking DIY Fest per celebrare i 25 anni di attività dei My Own Voice, storico gruppo hardcore milanese. L’evento, in pieno spirito DIY, vedrà sul palco band della scena hardcore italiana e internazionale, tra cui Affluente, Tenia, Flaska Visocini, 217, Eversione, Turn Against, Megafauna e ovviamente My Own Voice, con la partecipazione di diversi ospiti.

La serata inizierà alle 18.30 e includerà pizza e cibo vegan a cura della Krasteria, oltre a distro e banchetti. L’ingresso avverrà con sottoscrizione, a sostegno del Baraonda e degli spazi sociali. L’iniziativa vuole essere un’occasione per continuare a costruire spazi di libertà e comunità, in linea con i valori storici del gruppo e della scena hardcore.