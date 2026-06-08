MYLLA ISSUES: “(MY)RAGE” in uscita il 19 giugno

Sarà disponibile da venerdì 19 giugno 2026 su tutte le piattaforme digitali e in CD digipack “(MY)RAGE”, album d’esordio di MYLLA ISSUES in uscita per Wave Records, storica etichetta brasiliana attiva dal 2006 nella scena darkwave e post-punk. La versione in vinile 12’’ arriverà invece a luglio 2026.

Tra synth malinconici, bassline ipnotiche e atmosfere ritualistiche, “(MY)RAGE” sviluppa un immaginario che unisce estetica goth e sonorità darkwave anni ’80 a influenze elettroniche, coldwave ed alternative contemporanee.

L’album si muove tra simbolismo esoterico, suggestioni witchy e dimensioni oniriche, costruendo un percorso sonoro in equilibrio tra introspezione, oscurità e trasformazione. Accanto ai momenti più eterei e malinconici trovano spazio ritmiche più incisive e pulsanti, pensate anche per la dimensione del clubbing dark.

Nella tracklist compaiono brani come “Creature of June”, “Cold Hearted Snake” e “Modern Vampires”, mentre la focus track del disco è “Hollow Way”, definita come il cuore della nuova fase artistica di MYLLA ISSUES.

“(MY)RAGE” include inoltre due remix di “Creature of June” e nuove versioni di “Party!!!” e “Aft3r L!Fe”, brani provenienti dagli esordi del progetto e qui ripensati secondo le nuove sonorità dell’album.