The Latest

NABAT a PennyLane – Musica dal Barbiere

byDeka
2 Febbraio 2026
Pennylane – Musica dal Barbiere nasce da un’idea di Peter Smith, Davide Melchioni, Simone Rondelli e Antonino Bagalà. Il progetto va in onda sul canale YouTube di Radio SeeYou e trasforma il barbiere in uno spazio di musica e racconto. Qui di musica si parla, si ascolta insieme e si suona.  L’artista  cambia canale comunicativo forzatamente,  pungolato da pettini, phon e rasoi. Il barbiere non è solo set: è interlocutore, complice, pubblico improvvisato. E’ la nostra versione “rock oriented”, della chiacchiera da barbiere di paese.

Nella tredicesima puntata, ospitiamo i Nabat in una versione inedita e acustica, con molti pezzi tratti dall’album Innacustic. La storica band Oi! /punk italiana mostra un lato diverso, ma non perde grinta né attitudine. Viene e fuori il lato più cantautorale delle canzoni, e l’ironia che è una parte fondamentale di Steno che non sempre riesce ad essere messa nella giusta luce.

Durante la puntata, vengono annunciate importanti novità e sono presenti sia i membri della formazione acustica sia quelli della formazione elettrica. Insomma, tutta la family Nabat riunita – sa cui abbiamo fatto far tardi al ristorante!

 

 

Con BILLY BRAGG si mobilità parte della cultura antifascista inglese: ascolta il nuovo singolo "City of Heroes"

